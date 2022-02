ஸ்லிம்மான ஷாலினி பாண்டே - புகைப்படங்கள்

அமுல் பேபியாக இருந்த ஷாலினி பாண்டே தற்போது ஸ்லிம்மாகி மாறி தனது போட்டோக்களை சோசியல் மீடியாவில் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், சினிமா ரசிகர்களை மட்டுமல்லாது திரைத் துறையினரையும் பலரது புருவம் உயர்த்த செய்துள்ளார்.

By DIN | Published on : 20th February 2022 07:36 PM | Last Updated : 20th February 2022 07:59 PM