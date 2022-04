தண்ணீரின்றி தவிக்கும் குரங்குகள் - புகைப்படங்கள்

மழைக்காலங்களில் மலையில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் குடித்து தாகம் தனித்தும் வரும் வனவிலங்குகள் தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் தண்ணீர், உணவு தேடி மலையடிவாரங்களில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றன.

By DIN | Published on : 05th April 2022 05:13 PM | Last Updated : 05th April 2022 05:38 PM