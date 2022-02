உக்ரைன் மீது குண்டு மழை பொழியும் ரஷியா - புகைப்படங்கள்

உக்ரைனுக்கு எதிராக ரஷிய அதிபர் புதின் ராணுவ நடவடிக்கையை அறிவித்ததும், ரஷியா போர் விமானங்கள் உக்ரைன் நாட்டின் விமானத் தளங்கள், ராணுவ கிடங்குகள் மீது ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியும், பல நகரங்களில் குண்டு மழைகளை பொழிந்தும் வருகின்றன.

By DIN | Published on : 26th February 2022 07:07 PM | Last Updated : 26th February 2022 07:35 PM