மும்பையில் விண்டேஜ் கார் மற்றும் பைக் கண்காட்சி - புகைப்படங்கள்

உலக அளவில் திரளான கார் பிரியர்கள் உள்ள நிலையில், மும்பையில் நடைபெற்ற பழைய கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.

By DIN | Published on : 14th March 2022 07:15 PM | Last Updated : 14th March 2022 07:30 PM