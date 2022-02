விண்ணில் பாய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி52 ராக்கெட்- புகைப்படங்கள்

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஸ் பவன் விண்வெளி மையத்திலிருந்து 3 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து பிஎஸ்எல்வி சி-52 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது.

By DIN | Published on : 14th February 2022 05:21 PM | Last Updated : 14th February 2022 05:31 PM