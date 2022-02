சிறப்பு விமானம் மூலம் தாயகம் திரும்பிய இந்திய மாணவர்கள் - புகைப்படங்கள்

உக்ரைனில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திய மாணவர்களை மீட்டு இதுவரை 3 விமானங்கள் நாடு திரும்பியுள்ளது. முதல் கட்டமாக விமானத்தில் 219 பேர் வந்த நிலையில், இரண்டாவது விமானத்தில் 250 மாணவர்களுடனும், மூன்றாவது விமானத்தில் 240 மாணவர்களுடன் தாயகம் திரும்பினர்.

By DIN | Published on : 27th February 2022 09:34 PM | Last Updated : 27th February 2022 10:18 PM