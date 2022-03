20-வது நாளில் ரஷியா - உக்ரைன் போர் - புகைப்படங்கள்

ரஷிய அதிபரின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷியப் படைகள் கடந்த 20 நாள்களாக தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வரும் நிலையில், கார்கிவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களையும் ரஷியப் படைகள் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

