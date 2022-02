வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரியங்கா காந்தி தேர்தல் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை ஒட்டி, மதுராவில் கட்சி வேட்பாளர் பிரதீப் மாத்தூரை ஆதரித்து, காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி வாத்ரா வாக்கு சேகரித்தார்.

By DIN | Published on : 08th February 2022 06:31 PM | Last Updated : 08th February 2022 07:11 PM