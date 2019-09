இந்திய அரசியலமைப்பை காங்கிரஸ் அழித்துவிட்டது: அமித்ஷா தாக்கு

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை காங்கிரஸ் கட்சியும், அம்பேத்கரும் இணைந்து தயாரித்து வழங்கியதாக தெரிவித்தார். இதற்கு பதிலளித்த பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா, ராகுலின் இந்த கருத்து வெட்கக்கேடானது என்று விமரிசித்தார். இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறியதாவது:

இந்திய அரசியலமைப்பை அம்பேத்கருடன் இணைந்து காங்கிரஸ் கட்சி உருவாக்கியுள்ளதாக ராகுல் கூறியிருப்பது அவர்களின் குடும்ப சர்வாதிகராத்தின் வெளிப்பாடு. இதன்மூலம் அம்பேத்கரையும் இழிவுபடுத்தியுள்ளார். அம்பேத்கர் உயிரோடு இருந்தது முதல் இப்போது வரை அவரை நேரு குடும்பம் தொடர்ந்து அவமானப்படுத்தி வருகிறது.

தேர்தல் ஆணையம், உச்ச நீதிமன்றம் என எந்தவொரு அரசியலமைப்பையும் விடாமல் தங்களின் சுயலாபத்துக்காகவும், அரசியல் நோக்கத்துக்காகவும் விமரிசித்து வரும் காங்கிரஸ் இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியதாக கூறுவதுதான் இதில் உச்சகட்டம்.

If there is one party that has destroyed the spirit of our Constitution, it is the Congress. They do not want rule of democracy but they want rule of dynasty. Hence this is a farce of a movement by their President. https://t.co/n6mWPBHIRC