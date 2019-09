ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலையில் ஒரே ஆண்டில் 2,500 ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்து சாதனை: பியூஷ் கோயல்

ஒரு ஆண்டில் 2,500 ரயில் பெட்டிகளை தயாரித்து சென்னையில் இயங்கி வரும் ரயில் பெட்டிகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையான ஐசிஎஃப் சாதனை படைத்துள்ளது.

இது குறித்து ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் ரயில்வே இன்டெகிரல் கோச் ஃபேக்டரி (ஐசிஎஃப்) 2017-18ம் ஆண்டில் 2,503 ரயில் பெட்டிகளை தயாரித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

கடந்த 2016-17ம் ஆண்டில் இதே தொழிற்சாலையில் 2,277 ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலையில் ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கும் பணி குறித்த விடியோவையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.



Keeping passenger safety on priority, Railways' Integral Coach Factory (ICF) has produced 2,503 coaches in the year 2017-18 in comparison to 2,277 coaches produced in 2016-17. pic.twitter.com/VDbnYSNsVN