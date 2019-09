ராகுல் சந்திப்பு, எய்ம்ஸ் நிர்வாகிகள் மீது தாக்குதல், காவலர்களுடன் வாக்குவாதம்: லாலு டிஸ்சார்ஜில் அமளி

கால்நடைத் தீவன ஊழல் வழக்குகளில் பிகார் முன்னாள் முதல்வரும், ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதளக் கட்சியின் தலைவருமான லாலு பிரசாத் யாதவ் ராஞ்சியில் உள்ள பிர்ஸா முண்டா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக ஆர்.ஐ.எம்.எஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

பின்னர், அவரது உடலைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் நீரிழிவு மற்றும் சிறுநீரக பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருவதாகக் கூறி தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு பரிந்துரை செய்தனர். இதையடுத்து அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த லாலு பிரசாத் யாதவ் மீண்டும் ராஞ்சி மருத்துவமனைக்கு திங்கள்கிழமை மாற்றப்பட்டார்.

இதுகுறித்து லாலு பிரசாத் யாதவ் கூறியதாவது:

எந்த வசதியும் இல்லாத மருத்துவமனைக்கு என்னை மாற்றியுள்ளனர். வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு எனது உடல்நலத்தை அழிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக என்மீது எடுக்கப்பட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கை. இது ஒரு கடினமான காலம். இருப்பினும் இதை நான் எதிர்கொள்வேன் என்றார்.

