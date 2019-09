தண்ணீரில் மிதக்கும் கேரளாவுக்கு குடிநீர் அனுப்பும் தென்னக ரயில்வே

வெள்ளக்காடாக மாறிய கேரள மாநிலத்துக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து உதவிக் கரங்கள் குவிந்து வருகிறது.

உணவு, குடிநீர், மருந்து என தேவை அதிகமாக இருப்பதால், தன்னார்வலர்களும், தனியார் அமைப்புகளும் அனுப்பும் சிறிய அளவிலான நிவாரணங்கள் போதவில்லை. இனியும் தாமதிக்காமல் மாநில அரசுகளும் பொதுத் துறை நிறுவனங்களும் நிவாரணப் பணியில் இணைய வேண்டிய தருணம் இதுவாக மாறியுள்ளது.

இதற்கு முன்னுதாரணமாக இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கியான எஸ்பிஐ கேரள வெள்ளத்துக்கு ரூ.2 கோடியை நிதியுதவியாக அறிவித்துள்ளது.



உதவுவதில் தாங்கள் சற்றும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்று கேரள மாநிலத்துக்கு குடிநீர் அனுப்ப முன் வந்துள்ளது தென்னக ரயில்வே.

தென்னக ரயில்வே சார்பில், ஈரோட்டில் இருந்து சரக்கு ரயில் மூலமாக 38 டேங்கர்களில் குடிநீர், கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.



