வெள்ளம் புரட்டிப்போட்ட கடவுளின் தேசம்: மழை, வெள்ளம் நிலவரம் - உடனுக்குடன் தகவல்கள்

கேரள மாநிலத்தில் வரலாறு காணாத மழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி இதுவரை 324 பேர் தங்களது இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர். சுமார் 50 ஆயிரம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 2.23 லட்சம் மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் கேரள மக்களுக்கு உதவ தமிழகத்தின் பலப் பகுதிகளில் இருந்தும் உதவிக் கரங்கள் நீண்டுள்ளன. தன்னார்வ அமைப்புகள், மாநகராட்சிகள் என பல வகையில் நிவாரணப் பொருட்கள் திரட்டப்பட்டு கேரள மக்களுக்குக் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இன்று ஒரே நாளில் கேரளாவில் மழை, வெள்ள சம்பவங்களில் சிக்கி 9 பேர் பலியானதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

In Kerala, I took stock of the situation arising in the wake of the devastating floods across the state.



Joined a review meeting and undertook an aerial survey to assess the damage caused by flooding.



The nation stands firmly with Kerala in this hour. pic.twitter.com/PFeWTTZAwl