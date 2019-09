இதுதான் இந்தியா.. ராகுல் சுட்டிக்காட்டும் இந்தியா எது தெரியுமா?

புது தில்லி: கா்நாடகத்தின் குடகு மாவட்டத்தில் மழை-வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு, ஹிந்து, கிறிஸ்தவா், முஸ்லிம், பெளத்தா்கள் என அனைத்து மதத்தினரும் ஒருங்கிணைந்து உதவி செய்து வருகின்றனா்; இதுதான் இந்தியா’ என்று காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.

கா்நாடகத்தின் குடகு மாவட்டம் மழை - வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 12 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். நூற்றுக்கணக்கானோா் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், கா்நாடகத்தின் குடகு மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தால் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்த சோகத்துக்கு இடையே, ஓா் உணா்வுப்பூா்வமான, உன்னதமான நிவாரணப் பணி, சுண்டிகோப்பா என்ற நகரில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறறது. அங்கு ‘சிவன்’, ‘ராமன்’, ‘கிறிஸ்து’, ‘அல்லா’, ‘புத்தா்’ என அனைவரும் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி வருகின்றனா். இது, இந்தியாவின் தனிச்சிறப்பான மத நல்லிணத்துக்கு அடையாளமாக உள்ளது. இதுதான் இந்தியா என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.

In Kodagu, Karnataka, massive floods have unleashed a trail of devastation. But amidst the gloom, here's a great story about an oasis of hope, a small town, Suntikoppa, where Shiv, Ram, Christ, Allah and the Buddha are working together to help those in need. This is India! pic.twitter.com/9L1puN9kQU