காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவரும், ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணித் தலைவருமான சோனியா, ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 9) தனது 72-ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி வருகிறார்.

இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் சோனியாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாவது:

திருமதி சோனியா அவர்களுக்கு எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். நீண்ட ஆயுள் உடன், ஆரோக்கியமாக வாழ இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன் என்றிருந்தது.

Best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji on her birthday. I pray for her long and healthy life.