மத்திய அமைச்சரை தாக்கிய மர்ம நபர்: வைரலான விடியோ

மும்பையை அடுத்துள்ள தானே பகுதியில் மர்ம நபர் ஒருவர் மத்திய அமைச்சரை திடீரெனத் தாக்கியதால் பரபரப்பான சூழ்நிலை காணப்பட்டது.

தானே அடுத்துள்ள அம்பர்நாத் எனுமிடத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே சனிக்கிழமை கலந்துகொண்டார். பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய பிறகு அங்கிருந்த மர்ம நபர் மத்திய அமைச்சர் அத்வாலேவை பலமாக அறைந்துள்ளார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அமைச்சரின் ஆதரவாளர்கள் அந்த மர்ம ஆசாமிக்கு தர்ம அடி கொடுத்தனர். இதையடுத்து போலீஸார் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பின்னர் அந்த மர்ம நபர் இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் பிரவிண் கோஸாவி என்பது தெரியவந்தது. மேலும் பிரவிண் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

இக்காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

#WATCH Maha: People thrash Pravin Gosavi, a worker of the youth wing of Republican Party of India, who slapped Union Minister & party leader Ramdas Athawale at an event in Thane y'day. Gosavi has been admitted to a hospital. FIR registered against him, investigation on. (08.12) pic.twitter.com/zvYmNaV8Wi