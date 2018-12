இந்தியாவில் உள்ள எந்தவொரு கணினியையும் கண்காணிக்க மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியிருக்கும் 10 மத்திய அமைப்புகளின் பட்டியலில் மத்திய உள்துறைச் செயலர் ராஜீவ் கௌபா கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

ஒரு நபரின் தொலைபேசி அழைப்பு, மின்னஞ்சல் மட்டுமல்ல, கணினியில் உள்ள தகவல்களையும் உளவு பார்க்க மத்திய அரசு 10 அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதற்கான புதிய உத்தரவில் ராஜீவ் கௌபா நேற்று கையெழுத்திட்ட நிலையில், அந்த பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த பட்டியலில், மத்திய உளவுத் துறை (The Intelligence Bureau)

போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு (Narcotics Control Bureau)

அமலாக்கத் துறை (Enforcement Directorate)

மத்திய நேரடி வரி விதிப்புத் துறை (Central Board of Direct Taxes)

வருவாய் புலனாய்வுத் துறை (Directorate of Revenue Intelligence)

மத்தியப் புலனாய்வுக் கழகம் (சிபிஐ) (Central Bureau of Investigation)

தேசிய புலனாய்வுத் துறை (National Investigation Agency)

கேபினட் செகரேடியட் (ரா) (Cabinet Secretariat (R&AW)

காஷ்மீர், வட-கிழக்கு அசாம் மாநிலங்களின் சிக்னல் புலனாய்வு இயக்குநரகம் Directorate of Signal Intelligence

தில்லி காவல்துறை ஆணையர் (Commissioner of Police, Delhi) ஆகிய 10 அமைப்புகளும், எந்த கணினியையும் உளவு பார்க்கவும், கண்காணிக்கவும், ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்களை பறிமுதல் செய்யவும், அனுப்பப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட தகவல்களை ஆராயவும் முடியும்.

இதுவரை தகவல்களை கண்காணிக்க மட்டுமே அதிகாரம் பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது தகவல்களை பறிமுதல் செய்யும் அதிகாரம் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.