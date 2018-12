ஐஎஸ்ஐஎஸ் மாதிரி பயங்கரவாத அமைப்பு தேசிய புலனாய்வு முகமையின் அதிரடி நடவடிக்கையில் புதன்கிழமை பிடிபட்டது. தலைநகர் தில்லி, உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட 17 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் ஹர்கத்-உல்-ஹர்ப்-இஸ்லாம் எனும் அந்த பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து செல்ஃபோன்கள், ரொக்கப் பணம், சிம் கார்டுகள், பயங்கர ஆயுதங்கள் உள்ளிட்ட வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய இடங்கள், அதிக மக்கள் நடமாட்டமுள்ள பகுதிகள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் உள்ளிட்டவற்றிந் மீது தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தது அம்பலமாகியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமையின் ஐஜி அலோக் மிட்டல், செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

நாடு முழுவதிலும் அவர்கள் விரைவில் மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டிருந்தது இந்த சோதனையின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. அதை மிகவும் குறுகிய காலத்தில் விரைவாக நடத்தவும் அவர்கள் தயார் நிலையில் இருந்துள்ளனர். ரிமோட் கருவி மூலம் இயங்கும் வெடிபொருட்களை இதில் பயன்படுத்த இந்த பயங்கரவாத அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது.

தில்லி மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சீலாம்பூர், அம்ரோஹா, ஹாபூர், மீரட், லக்னோ உள்ளிட்ட 17 இடங்களில் நாங்கள் சோதனை நடத்தினோம். அப்போது அதிகளவிலான அதிபயங்கர ஆயுதங்களும், வெடிபொருட்களும், ராக்கெட் லாஞ்சர் உள்ளிட்டவைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

#WATCH NIA conducts a raid in Delhi's Jafrabad area in connection with a new ISIS module styled as 'Harkat ul Harb e Islam' . pic.twitter.com/GL1GjOa1tq