மும்பை கனமழை எதிரொலி: மாநகராட்சி மீது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் விமர்சனம்

மும்பையில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பிரச்னைகளுக்கு மாநகராட்சி தான் காரணம் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் விமர்சித்துள்ளார்.

மும்பையில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சாலைகளில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அந்தேரி மேற்கில் அமைந்துள்ள பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

The streets are flooded, citizens stranded, bridges collapsing.....



Civic governance has collapsed. My thoughts are with the citizens of Mumbai.



Stay safe!#MumbaiRains