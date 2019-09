மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த மோடி, தென் கொரிய அதிபர்

இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள தென் கொரிய அதிபர் மூன்-ஜே இன் பிரதமர் மோடியுடன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்தார்.

இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள தென் கொரிய அதிபர் மூன்-ஜே இன் நொய்டாவில் உலகின் மிகப் பெரிய சாம்சங் செல்போன் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து திறந்துவைத்தார்.

இந்த திறப்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மூன்-ஜே இன் மற்றும் மோடி நொய்டாவுக்கு மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்டனர். அவர்கள், மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கும் விடியோ தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

#WATCH Delhi: South Korean President Moon Jae-in and PM Narendra Modi in the Metro while on their way to the Samsung plant in Noida pic.twitter.com/8FSTOK5jyg