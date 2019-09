பள்ளிக்கு செல்ல ஆற்றைக் கடக்கும் மாணவர்கள் - விடியோ இணைப்பு

காஷ்மீர் உதம்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்வதற்கு ஆற்றைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

காஷ்மீர் உதம்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல குகைனியில் உள்ள ஆற்றைக் கடக்க வேண்டும். ஜாகேட், டுடு பகுதியின் அருகே உள்ள குகைனியில் தவி ஆறு ஓடுகிறது. இந்த ஆற்றைக் கடக்கும் வகையில் நடைபாலம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் சென்று வந்துகொண்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், கடந்த மாதம் இந்த பாலம் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. அதன்பிறகு, இங்கு புதிய பாலம் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் ஆற்றில் இறங்கி பள்ளிக்குச் செல்கின்றனர்.

இதனால், நேரத்துக்கு பள்ளிக்குச் செல்ல இங்கு பாலம் அமைத்துத் தர அரசுக்கு அந்த மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

Jammu & Kashmir: Students of a village in Udhampur cross Tawi river daily to reach their school after the foot bridge at Kugaini near Jakhed, Dudu washed away a month back. pic.twitter.com/I6F6W2zybY