முப்படை வீரர்கள் குழந்தைகளின் கல்விச் சலுகைகள் தொடரும்: நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு

முப்படை வீரர்கள் குழந்தைகளின் கல்விச் சலுகைகள் தொடரும் என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்களின் குழந்தைகளுடைய கல்விச் சலுகைகளுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.10,000-ஐ நீக்குமாறு நிதியமைச்சகத்துக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கோரிக்கை வைத்தது. பின்னர் ஜூலை மாதம் இந்தச் சலுகையானது ரூ.10,000-ஐ விட அதிகரிக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது. இது முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்களிடம் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், முப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்களின் குழந்தைகளுடைய கல்விச் சலுகைகள் தொடர்பாக மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வியாழக்கிழமை வெளியிட்டார். அதில்,

Cap on Educational Concession removed for the children of Armed Forces Officers / PBORs, missing/ disabled/ killed in action.