மேற்கு வங்க பஞ்சாயத்து தேர்தலில் வன்முறை: விடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள்

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பஞ்சாயத்து தேர்தல் திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. இது 3 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மாநில தேர்தல் ஆணையம் அளித்துள்ள தகவலின்படி, 621 மாவட்ட கவுன்சில்கள், 6,157 பஞ்சாயத்து பிளாக்குகள், 20 மாவட்டங்களில் உள்ள 31,827 கிராம பஞ்சாயத்துகளில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதன் வாக்குப் பதிவு திங்கள்கிழமை காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி 26.28 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

#WATCH : Alleged TMC workers barring voters from entering Booth No. 14/79 in Birpara. #WestBengal #PanchayatElections pic.twitter.com/S3OR83QfHp

இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவின் போது திரிணாமுல் காங்கிரஸ், பாஜக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பலருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சதான்பூரில் நடந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் 20 பேர் பலத்த காயமடைந்தனர்.

#WATCH : Clashes between BJP and CPI(M) workers in Durgapur. #WestBengal #PanchayatElection pic.twitter.com/FXzXFLXynz

முரிசிதாபாத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் இருந்து வாக்குச்சீட்டுகள் மற்றும் வாக்குப்பெட்டிகள் கைப்பற்றப்பட்டு அருகிலிருந்த குளங்களில் வீசப்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு தற்காலிகமாக வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

#WATCH: On being identified, BJP supporter Sujit Kumar Das, was slapped by #WestBengal Minister Rabindra Nath Ghosh (in purple kurta) at Cooch Behar's booth no. 8/12 in presence of Police. #PanchayatElection pic.twitter.com/9S2gyAoNQt