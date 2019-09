தசரா பண்டிகை: ஜனக மகாராஜா வேடமிட்ட மத்திய அமைச்சரின் விடியோ

தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் சிறப்பான கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக புது தில்லியில் செயல்பட்டு வரும் லவ குச ராம் லீலா கமிட்டி ராமரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஒவ்வொரு ஆண்டு தசராவின் 9 நாட்களிலும் செங்கோட்டையில் நாடகமாக அரங்கேற்றும்.

இந்நிலையில், இம்முறை நடைபெற்று வரும் நாடகத்தில் சீதையின் தந்தையான ஜனக மகாராஜா கதாப்பாத்திரத்தை மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் ஏற்று நடித்தார். அவரது இந்த பாத்திரத்துக்கு அனைவரும் பெரும் ஆரவாரம் செய்து வரவேற்றனர்.

