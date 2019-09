தருண் விஜய் ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கம்: நரேந்திர மோடி குறித்த அவதூறு விமர்சனங்கள் பதிவு

பாஜக மூத்த தலைவர் தருண் விஜய் ட்விட்டர் கணக்கு செவ்வாய்கிழமை இரவு முடக்கப்பட்டது. இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த அவதூறு விமர்சனங்கள் அவற்றில் பதிவிடப்பட்டது. இதையடுத்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில், அவரது ட்விட்டர் நிர்வாகி நீக்கப்பட்டார். அவருடைய ட்விட்டர் கணக்கு சீர்செய்யப்பட்டது. அனைத்து அவதூறு பதிவுகளும் நீக்கப்பட்டன. இதுதொடர்பாக சைபர் போலீஸாரிடம் தருண் விஜய் புகார் அளித்தார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் புதன்கிழமை பதிவிட்டதாவது:

என்னுடைய ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டது. இதைப் பயன்படுத்தி பாஜக குறித்த அவதூறுகளை எனது ட்விட்டர் கணக்கில் பதிவிட்டனர். இவை அனைத்தும் வருகிற 2019 தேர்தலை மனதில் வைத்து வேண்டுமென்றே நடத்தப்படுகிறது. பாஜக விரோத தீய சக்திகளிடம் இருந்து எனக்கு பாதுகாப்பு அளியுங்கள். இது ஒரு திட்டமிட்ட சதி.

Thank you friends for showing faith in us and not believing the wrong tweets. It happened when we were shifting home. Password misused and I am filing a police complaint. Changed password. Thanks to the huge number of friends who stood by me Thank you