ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம், புல்வாமாவில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் சென்ற பேருந்துகளை குறிவைத்து ஜெய்ஷ்-ஏ-முகமது அமைப்பு பயங்கரவாதிகள் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 14ஆம் தேதி கார்குண்டு தாக்குதல் நடத்தினர்.

இதில் 40 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர்.

இதேபோல், பனிகால் அருகே உள்ள தேதார் கிராமத்தில் உள்ள சுரங்கப் பாதையை கடந்து சென்ற சிஆர்பிஎஃப் வாகனத்தை குறிவைத்து சனிக்கிழமை மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த பங்கரவாதிகள் முயன்றனர்.

ஆனால், தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார் முன்கூட்டியே தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதனால் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் சென்ற வாகனம் லேசான சேதம் மட்டுமே அடைந்தது. இதையடுத்து காரிலும், அதை சுற்றியிருக்கும் பகுதியிலும் தேடுதல் வேட்டையை பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிரப்படுத்தினர்.

அதில் காரில் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதி ஒருவர் எழுதியிருந்த கடிதம் சிக்கியது. அந்த கடிதத்தில் பிப்ரவரி மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை போன்று மீண்டும் தாக்குதல் நடத்துவதே தமது திட்டம் என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும், சுற்றுப்புற பகுதியில் நடத்திய சோதனையில், எல்பிஜி சிலிண்டர்கள், பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்ட கேன், ஜெலட்டின் குச்சி, சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டு தயாரிக்க பயன்படும் யூரியா, சல்பர் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தேடப்பட்ட ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் பயங்கரவாதி திங்கள்கிழமை அதிகாலை பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்தனர். அப்போது அவன் கூறியதாவது,

பாதுகாப்புப் படையினர் வாகனத்தை தாக்கி வெடிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தொலைபேசியில் தகவல் வந்தது. அந்த காரை ஓட்டிச் சென்று அதிலிருந்த ஸ்விட்சை அழுத்தி வெடிபொருட்களை வெடிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எனக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டளை. நான் காரில் இருக்கும்போது அந்த ஸ்விட்சை அழுத்தினேன். இதை செய்யும் போது அந்த காரில் நான் மட்டுமே இருந்தேன் என்று தெரிவித்துள்ளான்.

#WATCH Confession of the accused in the car blast in Banihal, Ramban, after his arrest, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/H2ABl6oj8o