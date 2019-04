பிஜு ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரும், ஒடிஸா முதல்வருமான நவீன் பட்நாயக், தன்னுடைய உடற்பயிற்சி விடியோ ஒன்றை தற்போது வெளியிட்டுள்ளார். ஒடிஸா மக்களுக்காக போராட தயாராகி வருவதாக நவீன் பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

Biju Janata Dal (BJD) releases video of Odisha CM Naveen Patnaik’s exercise regime. The CM says, "Getting ready to fight for the people of Odisha". pic.twitter.com/C15SqZRvoJ