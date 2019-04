உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அமேதி தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அவருடன் சோனியா, பிரியங்கா, ராபர்ட் வதேரா ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

அமேதி தொகுதியில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்று காலை குடும்பத்தினருடன் வந்தார் ராகுல் காந்தி. பிறகு காங்கிரஸ் தொண்டர்களுடன் ஊர்வலமாக வந்த ராகுல், மதியம் 1 மணியளவில் தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

17-ஆவது மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள அமேதி மற்றும் கேரளாவில் உள்ள வயநாடு ஆகிய 2 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.

இதில், வயநாடு தொகுதியில் கடந்த 4-ஆம் தேதி அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இந்நிலையில், அமேதி தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக அவர் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi holds road show in Amethi. Priyanka Gandhi Vadra along with her husband Robert Vadra, son Raihan and daughter Miraya also present. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/edDv8W7aHl