ஹைதராபாத்: ஆந்திரா மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் ஜன சேனா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதன் தனது பெயரில் எழுத்துப்பிழை இருந்ததால் வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை உடைத்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மக்களவை தேர்தல் இன்று தொடங்கி மே 19 ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடக்கிறது. இதில் முதல்கட்டமாக நாடு முழுவதும் 18 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்களில் 91 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப் பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விருவிருப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

ஆந்திரா, சிக்கிம், அருணாச்சல பிரதசம், ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இன்று சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலும் நடைபெற்று வருகிறது.

ஆந்திராவில் மொத்தம் 175 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதவி இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 3.93 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். இன்று காலை வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதலே பல வாக்குச்சாவடிகளில் மின்னணு வாக்குபதிவு எந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அனந்தப்பூர் தொகுதியில் ஜன சேனா சார்பில் மதுசூதன் குப்தா. இவர் இன்று காலை 8 மணியளவில் அனந்தப்பூர் தொகுதியில் உள்ள கோட்டி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்க வந்தார்.

அப்போது, வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் அவரது மதுசூதன் குப்தா என்ற பெயர் எழுத்துப் பிழையுடன் இருந்துள்ளது. பெயரும் மிக சிறியதாக எழுதப்பட்டு இருந்துள்ளது. இதை பார்த்து கோபம் அடைந்த வேட்பாளர் மதுசூதன் குப்தா, வாக்குபதிவு எந்திரத்தை தூக்கி போட்டு அங்கேயே உடைத்தார். வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் தனது எழுத்துப் பிழையுடன் இருந்துள்ளதாக கூறி அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதையடுத்து வாக்குப்பதிவு எந்தித்தை அடித்து உடைத்து, ரகளையில் ஈடுபட்டதாக ஜன சேனா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதன் குப்தாவை கைது செய்த போலீஸார், 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஆந்திராவில் பவன் கல்யாணின் ஜன சேனா கட்சியும் மிக முக்கியமான கட்சியாக மாறியுள்ள நிலையில், அந்த கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவரே வன்முறையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் வாக்காளர்கள் மத்தியில் முகம் சூளிக்க வைத்துள்ளது.

#WATCH Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police. #AndhraPradesh pic.twitter.com/VoAFNdA6Jo