லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் பாக்பத் மக்களவைத் தொகுதியின் பாராவ்த் வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்க வந்த வாக்காளர்களை மலர் தூவி, மேளதாளங்கள் முழங்க வரவேற்பு அளித்த சம்பவம் வியப்பையும், நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

17-வது மக்களவைக்கான 543 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில், முதல்கட்டமாக 18 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்களில் 91 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி விருவிருப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 80 மக்களவை தொகுதிகளில் 8 தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அதில் பாக்பத் தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த தொகுதியில் உள்ள பாராவ்த் என்ற ஊரில் உள்ள 126-வது வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்க வரும் வாக்காள பெருமக்களை வரவேற்கும் விதமாக அவர்கள் மீது அதிகாரிகள், என்.சி.சி மாணவர்கள் பூக்களை தூவியும், டிரெம்ஸ், வாத்தியம் இசைத்து வரவேற்பு அளித்தனர். இதனை கண்டு ஆச்சரியமடைந்து மகிழ்ந்த மக்கள் ஆர்வமுடன் சென்று வாக்களித்து வருகிறார்கள்.

தேர்தலில் வாக்காளர்களை வாக்களிக்க வைக்க தேர்தல் அதிகாரிகள் பல வித்தியாசமான நடைமுறைகளை கடைபிடித்து வரும் நிலையில், உத்தரப்பிரதேசத்தில் வாக்காளர்கள் மீது மலர்களை தூவி வரவேற்ற செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தேர்தல் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த சம்பவம் வாக்காளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

Baghpat: Flower petals being showered and dhol being played to welcome voters at polling booth number 126 in Baraut.