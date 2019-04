புதுதில்லி: 17-வது மக்களவைக்கான இன்றைய முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் இளம் மற்றும் முதல் தலைமுறையினர் அதிக எண்ணிக்கையில் தவறாது வாக்களிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

மக்களவை தேர்தல் இன்று தொடங்கி மே 19 ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடக்கிறது. இதில் முதல்கட்டமாக நாடு முழுவதும் 18 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்களில் 91 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப் பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விருவிருப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

ஆந்திரா, சிக்கிம், அருணாச்சல பிரதசம், ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இன்று சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

அதில், 17-வது மக்களவைக்கான முதல்கட்ட தேர்தல் இன்று தொடங்கிவிட்டது. முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் அனைவரும் திரளாக வந்து வாக்களியுங்கள். இளம் மற்றும் முதல் தலைமுறையினர் அதிக எண்ணிக்கையில் தவறாது வாக்களித்து சாதனை படைக்க வேண்டும் என்றும் உருக்கமாக கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

PM Narendra Modi: LokSabhaElections2019 commence today. I call upon all those whose constituencies are voting in the first phase today to turn out in record numbers and exercise their franchise. I specially urge young and first-time voters to vote in large numbers.