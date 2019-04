ஜார்க்கண்டில் நக்ஸலைட் தீவிரவாதிகளுடன் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில், 3 நக்ஸலைட் தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். மேலும் 1 சிஆர்பிஎப் வீரர் வீரமரணம் அடைந்துள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பெல்பாகாட் வனப்பகுதியில் 7 ஆவது படைப்பிரிவு சிஆர்பிஎப் வீரர்களும், மாவட்ட அதிரடிப்படையினரும் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த நக்ஸலைட் தீவிரவாதிகள், பாதுகாப்புப் படையினர் மீது திடீரென தாக்குதல் நடத்தினர். இதையடுத்து, இருதரப்புக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை மூண்டது.

இந்த சண்டையில் 3 நக்ஸலைட் தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து 1 ஏகே 47 துப்பாக்கி, 3 பத்திரிகைகளும், 4 குழாய் குண்டுகளும் கைப்பற்றி உள்ளனர்.

மேலும், சிஆர்பிஎப் வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்துள்ளார். நக்ஸலைட்டுகளுக்கு எதிரான தேடுதல் வேட்டையும் அப்பகுதியில் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.

Giridih: Bodies of 3 Naxals along with 1 AK-47 rifle, 3 magazines & 4 pipe bombs recovered after 7 battalion of CRPF carried out special operations in forest area in Belbha Ghat today wherein an encounter broke out with Naxals. One CRPF personnel lost his life.