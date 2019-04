கார் டயரில் மறைத்து வைத்து கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.4 கோடி பறிமுதல் (விடியோ உள்ளே)

பனாஜி: கர்நாடகா- கோவா மாநில எல்லையில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில், கார் டயரில் மறைத்து வைத்து கொண்டு வரப்பட்ட ரூ. 4 கோடியை பறிமுதல் செய்தனர்.

17-வது மக்களவைக்கான மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் கர்நாடகா மற்றும் கோவா மாநிலங்களில் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு வருமானவரித் துறையினர் தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கர்நாடகா-கோவாவில் இன்று வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, பெங்களூருவில் இருந்து ஷிமோகாவிற்கு சென்ற காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அதில், ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.4 கோடியை பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும், கார் டயரில் மறைத்து வைத்து கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.2 ஆயிரம் கட்டுகள் கொண்ட ரூ.2.30 கோடியும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.





#WATCH: Rs 2.30 cr in cash stuffed inside the spare tire in a car seized by Income-Tax officials. The cash was being transported from Bengaluru to Shivamogga. #Karnataka pic.twitter.com/yUeRdKVyzY