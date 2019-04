ஏர் இந்தியா விமானத்தில் தீ: பயணிகள் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு 

தில்லி விமான நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான (போயிங் 777) ரக விமானத்தில் நேற்றிரவு திடீரென தீப்பிடித்தது.

தில்லியிலிருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோவுக்கு இயக்கப்படும் ஏர் இந்தியா விமானம் தில்லி விமான நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்து.

விமானத்தின் குளிர்சாதன கருவியில் நேற்றிரவு பழுது பார்க்கும் பணி நடைபெற்ற போது, துணை மின் அலகு பகுதியில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதையடுத்து உடனிடியாக தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டு விமானத்தில் பற்றிய தீ அணைக்கப்பட்டது.

விமானம் பழுதுபார்க்கும் நேரத்தில் பயணிகள் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது என்றும், இது ஒரு சிறிய விபத்து என்று ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Air India Delhi to San Francisco (Boeing 777) flight caught fire in Auxiliary Power Unit(APU). Incident reported yesterday night at Delhi airport. Fire started during AC repair. Air India terms it minor incident, plane was empty at the time of repair work, was doused immediately