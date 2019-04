விவசாயிகளை சுமையாக கருதியது மோடி அரசு: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

புது தில்லி: மத்தியில் ஆளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு, விவசாயிகளை சுமையாக கருதி செயல்பட்டது. எனவே, தங்களுக்கு நியாயம் கோரி, விவசாயிகள் இப்போது குரலெழுப்பி வருகின்றனா் என்று காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடா்பாக அவா் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோவுடன் கூடிய பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, வேளாண்துறைக்கு தனி பட்ஜெட், விளைபொருள்களுக்கு உரிய விலை என விவசாயிகளுக்காக காங்கிரஸ் அளித்துள்ள வாக்குறுதிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், ‘விவசாயிகள்தான், நமது நாட்டின் பெருமை; வலிமை என்று தெரிவித்துள்ள ராகுல், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மத்தியில் பிரதம் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு விவசாயிகளை சுமையாக கருதியே செயல்பட்டனர். இப்போது, தங்களுக்கு நியாயம் கோரி விவசாயிகள் தொடர்ந்து குரலெழுப்பி வருகின்றனர் என தெரிவித்துள்ளார்.

Our farmers are our pride & strength. For the past 5 years, Mr Modi & the BJP have treated them as a liability. India’s farmers are now rising up to demand NYAY.