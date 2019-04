காவல்துறை பணியில் இதுதான் மிகக் கடினமான வேலையாம்: விடியோவைப் பாருங்கள்

இரவு - பகல் கிடையாது, இத்தனை மணி நேரம்தான் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற விதிமுறை இல்லை, வார விடுமுறையும் கிடையாது, பொங்கல், தீபாவளியெல்லாம் வீட்டில் கொண்டாட முடியாது..

இதுபோன்ற பல இல்லைகள் நிறைந்த பணிதான் காவல்துறை பணி. இரவு பகல் பாராமல் நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பு பணியாற்றி வரும் காவல்துறையினருக்கு பணியின் போது எத்தனையோ இடையூறுகள், இடர்பாடுகள் ஏற்படும்.

அவற்றையெல்லாம் தாண்டிதான் காக்கிச் சட்டைகள் தங்களது கடமையை செய்கிறார்கள். காக்கிச் சட்டைகள் பற்றி சில அவதூறான தகவல்கள் வந்தாலும், அதையும் தாண்டி பலரும் தங்கள் பணியை செவ்வனே செய்வதால்தான் நாட்டுக்குள் அமைதி நிலவுகிறது என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது.

அந்த வகையில் தாங்கள் சந்திக்கும் இடையூறுகளிலேயே மிகவும் சிக்கலான, கடந்து வர முடியாத கடினமான பணியாக இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை காவல்துறை அதிகாரி விடியோவாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.



This is the toughest part of the police job. Due to long and erratic duty hours most of the police officers have to face this situation.



Do watch. pic.twitter.com/aDOVpVZ879