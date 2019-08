அஸ்ஸாமில் காண்டாமிருகக் குட்டி மீட்கப்பட்ட விடியோ வெளியீடு

பெருமழை காரணமாக, அஸ்ஸாமில் உள்ள தேமாஜி, தரங், பார்பேட்டா, நல்பாரி, சிரங், கோல்பாரா, காமரூப், மோரிகான், நகாவ்ன், கோலாகாட், ஜோர்ஹட், கச்சார் ஆகிய 12 மாவட்டங்களுக்கு உள்பட்ட 691 கிராமங்கள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. அந்த கிராமங்களில் வசிக்கும் 5.18 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதனால் அம்மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள காசிரங்கா தேசியப் பூங்கா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள வனவிலங்குகள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளானது.

இந்நிலையில், வெள்ளம் காரணமாக திசை மாறி கார்பி அங்லாங் மலைப் பகுதியில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த காண்டாமிருகக் குட்டி மீட்கப்பட்டு காசிரங்கா தேசியப் பூங்காவின் பாகோரி பகுதிக்கு பத்திரமாக கொண்டு சென்று விடப்பட்ட விடியோப் பதிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

#WATCH A rhino calf which had strayed into the Karbi Anglong hills due to floods was successfully rescued and released back into the Western Range, Bagori under Kaziranga National Park. pic.twitter.com/I6XrGPYq6D