காஷ்மீரை இரண்டாகப் பிரிப்பதை லடாக் மக்கள் கொண்டாடுகிறார்களா?

நேற்று காஷ்மீரில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாநிலங்களவையில் காஷ்மீர் விவகாரம் கடும் அமளியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா காஷ்மீர் தொடர்பாக 3 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும், அரசியல்சாசன சட்டத்தின் 370-ஆவது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த மாநிலம் ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

370-ஆவது சட்டப் பிரிவை ரத்து செய்யும் தீர்மானத்தையும், ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தை ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக் என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிப்பதற்கான மசோதாவையும் மாநிலங்களவையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திங்கள்கிழமை கொண்டு வந்தார்.

இதற்கு மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தபோதிலும், மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு இன்று மக்களவையிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

#Ladakh: Tourists join in with locals in Union Territory status celebration pic.twitter.com/lTNLMuBA17