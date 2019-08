மறைந்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உடலுக்கு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்திய பிரதமர் மோடி

பாஜக மூத்த தலைவரும், வெளியுறவுத் துறை முன்னாள் அமைச்சருமான சுஷ்மா ஸ்வராஜ் (67), உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு காலமானார். ஏற்கெனவே கடந்த 2016-இல் சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தார்.

அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், பாஜக, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி தனது சுட்டுரை பக்கத்தில் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில், இந்திய வரலாற்றில் ஓர் அத்தியாயம் முடிந்துவிட்டது. ஏழை மக்களின் நலனுக்காகவும், பொது வாழ்வுக்காகவும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஒரு தலைவரின் மறைவால் நாடே துயரத்தில் உள்ளது. தனது அன்பினால் கோடிக்கணக்கான மக்களின் மனதில் இடம்பிடித்தவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், தில்லியில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உடலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை நேரில் சென்று கண்ணீர் மல்க இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு உடனிருந்தார்.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former External Affairs Minister and BJP leader #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/Sv02MtoSiH