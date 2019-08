இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் ஸ்ரீநகர்

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 370-ஆவது பிரிவை நீக்குவதற்கான தீர்மானம், ஜம்மு-காஷ்மீரை இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கும் ஜம்மு-காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு மசோதா-2019 நிறைவேறியது.

இதனிடையே அங்கு 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முன்னாள் முதல்வர்கள் ஒமர் அப்துல்லா மற்றும் மெஹபூபா முஃப்தி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஸ்ரீநகரில் 144 தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ஸ்ரீநகரில் மக்கள் மெல்ல இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வருவதை வெளிக்காட்டும் விதமாக தற்போது விடியோக் காட்சி வெளியாகியுள்ளது.

#WATCH Jammu and Kashmir: Latest visuals from Srinagar as people move about for essential work. pic.twitter.com/KOAunoNRPi