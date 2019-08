பள்ளிகள் திறப்பு, மசூதிகளில் தொழுகைகள்: இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் ஜம்மு-காஷ்மீர் 

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் 370ஆவது சட்டப் பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதால் போராட்டங்கள் வெடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்த மாநிலத்தின் சில இடங்களில் மட்டும் கல்வீச்சு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதைத் தவிர்த்து பார்த்தால், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திலும் அமைதி நீடிக்கிறது.

சில இடங்களில் மட்டும் கல்வீச்சு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. பூஞ்ச் மாவட்டம், பப்லாஜ் பகுதியில் நடைபெற்ற கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஒருவருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் ஆகியவற்றில் பொதுமக்கள் பயணித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கதுவா, உதாம்பூர் மாவட்டங்களில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் வழக்கம்போல் பள்ளிகள் இயங்கின. ஸ்ரீநகரின் பிரதான மசூதிகளில் தொழுகைக்காக மக்கள் திரண்டனர். காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கடை வீதிகள் திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றன.

144 தடை உத்தரவு அதிதீவிர பகுதிகளில் தொடர்வதாகவும், பல இடங்களில் தற்போது படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு வருவதாக போலீஸார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

#WATCH Jammu and Kashmir: Locals arrive at a mosque in Srinagar to offer Friday prayers. pic.twitter.com/HRzWkULtfY