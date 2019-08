மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆற்றை கடக்க முயன்ற இளைஞர் நீரில் மூழ்கி சாவு(விடியோ இணைப்பு)

மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆற்றை கடக்க முயன்ற இளைஞர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்துள்ளது. மத்திய மற்றும் தெற்கு மத்தியப் பிரதேசத்தில் பெய்த கனமழையால் அங்குள்ள ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ராஜ்கர் பகுதியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிய ஆற்றை இளைஞர் ஒருவர் கடக்க முயன்றார்.

ஆனால் அவர் எதிர்பாராத விதமாக ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டார். இதனைக்கண்ட அப்பகுதியினர் கூச்சலிட்டனர். இருப்பினும் அந்த இளைஞர் சிறிதுநேரத்திலேயே நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து ஆற்றில் சடலமாக மிதந்த இளைஞரின் உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதனிடையே மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

#WATCH Man washed away while crossing a flooded river in Rajgarh yesterday. According to police, the body has been recovered #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Bl53TIAk8I