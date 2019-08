'தாவி' ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை தீரத்துடன் மீட்ட இந்திய விமானப் படை

ஜம்முவில் பாய்ந்து ஓடும் 'தாவி' ஆற்றில் பொதுமக்கள் சிலர் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராதவிதமாக வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வந்தது.

திடீரென வந்த வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பிக்க,'தாவி' ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இளைஞர்கள் இரண்டு பேர் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள தாவி குதித்து ஆற்றுக்கு நடுவே இருந்த சுவற்றில் ஏறிக் கொண்டனர்.

தங்களைக் காப்பாற்றுமாறு அவர்கள் கூக்குரலிட்டனர். தீயணைப்புப் படையினர், மீட்புப் படையினர் வந்தும் பலனில்லை. உடனடியாக இந்திய விமானப் படைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

#SavingLives : In a daring rescue operation, IAF Mi-17 helicopter rescued two civilians stranded in overflowing Tawi River near Jammu today.@SpokespersonMoD pic.twitter.com/GexaoXGOLP