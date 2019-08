வயநாடு பயணத்தின் போது ராகுலுக்குக் கிடைத்த எதிர்பாராத அன்பு முத்தம்!

கேரள மாநிலம், வயநாட்டில் உள்ள மழை நிவாரண முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் பொது மக்களை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

வயநாடு மக்களவைத் தொகுதி எம்.பி.யான ராகுல் காந்தி, அங்கு 4 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். சுங்கம், மக்கியாடு உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிவாரண முகாம்களுக்கு அவர் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சென்றார்.

பின்னர் அங்கு தங்கியுள்ள மக்களுக்கு நிவாரண உதவி பொருள்களை ராகுல் அளித்தார். அதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

இன்று லேசான மழைத் தூறல் போட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில் வயநாடு சென்ற ராகுல் காந்தி, ஓரிடத்தில் காரை நிறுத்தி தொண்டர்களை சந்தித்து கைகுலுக்கினார். அப்போது யாருமே எதிர்பாராத வகையில் ஒரு ஆதரவாளர் ராகுலுக்கு கைகுலுக்குவது போல கிட்டே வந்து, அவரது கழுத்தைக் கட்டிப் பிடித்து கன்னத்தில் நச்சென்று ஒரு முத்தத்தை இட்டுச் சென்றார்.

இதை எதிர்பார்க்காத பாதுகாவலர்கள் உடனடியாக அவரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். இந்த விடியோவை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

