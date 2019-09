ஃபிட் இந்தியா விழிப்புணர்வு திட்டம்: கோலாகல விழாவில் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி

புது தில்லி: நாட்டு மக்களுக்கு உடல் நலன் குறித்தும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஃபிட் இந்தியா இயக்கத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

பல்வேறு உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு உதாரணமாக வாழும் பிரதமர் மோடி, மக்கள் அனைவரும் தகுதியான இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கிச் செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புது தில்லியில் இன்று நடைபெற்ற வண்ணமயமான நிகழ்ச்சியில் ஃபிட் இந்தியா இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்து மோடி உரையாற்றினார். உடற்பயிற்சியை வலியுறுத்தும் கலை நிகழ்ச்சிகள், விளையாட்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடன் இவ்விழா களைகட்டியது.

இந்திரா காந்தி விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய மோடி, உடல் ஆரோக்கியம் என்பது நமது கலாசாரத்தின் ஒரு அங்கம். ஆனால் தற்போது உடல் ஆரோக்கியம் குறித்து பலதரப்பட்ட கருத்துகள் நிலவுகின்றன. சில ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பு வரை ஒரு மனிதன் தினமும் சராசரியாக 8 - 10 கி.மீ. அளவுக்கு நடந்தான். அல்லது சைக்கிள் ஓட்டினான் அல்லது ஓடினான்.

