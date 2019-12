மாடியில் இருந்து விழுந்த குழந்தை: மனிதச் சங்கிலி அமைத்துக் காப்பாற்றிய இளைஞர்கள் (விடியோ)

மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த குழந்தை நல்வாய்ப்பாக எந்தக் காயமும் இன்றி காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. டாமன் மற்றும் டையுவில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தின் விடியோ வைரலாகியுள்ளது.

டாமன் மற்றும் டையுவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 2 வயது குழந்தை, தவறி கீழே விழுந்தது. இதைக் கீழே இருந்த இளைஞர்கள் பார்த்ததும், உடனடியாக மனிதச் சங்கிலி அமைத்து குழந்தையைக் காப்பாற்றினர்.

#WATCH Daman and Diu: A 2-year-old boy who fell from 3rd floor of a building was saved by locals, yesterday, in Daman. No injuries were reported. pic.twitter.com/bGKyVgNhyM