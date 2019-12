சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியினரின் பின்னோக்கி நடக்கும் போராட்டம்!

ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆளும் ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஆந்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். சமீபத்தில், ஆந்திராவில் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். மேலும், பேருந்தில் பயணம் செய்தும் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர்.

TDP MLAs and MLCs including Chandrababu Naidu walked backwards in protest against the #AndhraPradesh government's reverse rule. They allege development being reversed by present government. For once, the cameramen were happy that it wasn't them who were walking reverse. pic.twitter.com/Pnm5qMFozt