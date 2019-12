குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்தை வலியுறுத்திய மன்மோகன்சிங்: விடியோ வெளியிட்டது பாஜக

புது தில்லி: குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக போராடி வரும் காங்கிரஸ் கட்சி, இதேச் சட்டத்தை 2003ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்தை வலியுறுத்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், 2003ம் ஆண்டு மாநிலங்களவையில் பேசிய விடியோவையும் பாஜக வெளியிட்டுள்ளது.



In 2003, speaking in Rajya Sabha, Dr Manmohan Singh, then Leader of Opposition, asked for a liberal approach to granting citizenship to minorities, who are facing persecution, in neighbouring countries such as Bangladesh and Pakistan. Citizenship Amendment Act does just that... pic.twitter.com/7BOJJMdkKa