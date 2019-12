தேசிய கீதம் பாடிய இணை ஆணையர்: அமைதியாக கலைந்து சென்ற போராட்டக்காரர்களின் விடியோ

குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்தைக் கண்டித்து பெங்களூரில் டவுன்ஹால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக நடைபெற்ற போராட்டங்களின் காரணமாக மாநகரக் காவல் ஆணையா் பாஸ்கா் ராவ் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.

இதையடுத்து பெங்களூரில் சனிக்கிழமை (டிச.21) வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை போலீஸாா் செய்துள்ளனா்.

இதனிடையே, டவுன்ஹால் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அமைதியாக கலைந்து செல்லும் விதமாக பெங்களூரு மத்தியப் பிரிவு இணை ஆணையர் சேத்தன் சிங் ராத்தோர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை பலரது பாராட்டுதலைப் பெற்று வருகிறது.

டவுன்ஹால் பகுதியில் போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து செல்ல அறிவுறுத்தி அதற்கு மறுத்த போது, சேத்தன் சிங் ராத்தோர் தேசிய கீதம் பாடினார். இதனால் அவர்கள் அனைவரும் அமைதியாக கலைந்து சென்றனர்.

#WATCH Karnataka: DCP of Bengaluru(Central),Chetan Singh Rathore sings national anthem along with protesters present at the Town Hall in Bengaluru, when they were refusing to vacate the place. Protesters left peacefully after the national anthem was sung. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DLYsOw3UTP