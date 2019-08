குழந்தைகளுக்கு உணவு ஊட்டி மகிழ்ந்த பிரதமர் மோடி - விடியோ

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அக்ஷய பாத்திர திட்டத்தின் 3-ஆவது பில்லியன்த் மீல் (மதிய உணவு திட்டம்) திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உத்தரப் பிரதேச ஆளுநர் ராம் நாயக், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது அங்கிருந்த சிறுவர்களுக்கு உணவு பரிமாறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவர்களுடன் பேசி மகிழ்ந்தார். இந்த விடியோ தற்போது வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi, CM Yogi Adityanath and Governor Ram Naik serve food to children at "3rd billionth meal" by Akshaya Patra Foundation(works with govt on mid-day meal schemes) in Vrindavan. PM Modi interacts with the students & feeds a student with a spoon pic.twitter.com/itE5LSqQnE